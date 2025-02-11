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Malatya'da Ağır Hasarlı Binada Yangın

Malatya'da Ağır Hasarlı Binada Yangın
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ağır hasarlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da, ağır hasarlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesyle söndürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Cevherizade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özden Sokak içerisinde bulunan ağır hasarlı bir binanın çatı kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede müdahalede bulunulan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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