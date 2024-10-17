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Malatya'da 5.9 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Yıkım İşlemlerine Hız Verildi

Malatya'da 5.9 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Yıkım İşlemlerine Hız Verildi
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Malatya Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine hız kazandırıldı. Mahalle muhtarları, vatandaşlara yargı süreçlerine taşımamaları konusunda çağrıda bulundu.

Malatya'da, Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine hız verildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde dün saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan ve yıkım işlemleri için yargı ile ihale süreçleri beklenen yapılarda yıkım çalışmalarına hız verildi. Ağır hasarlı binalardaki yıkım işlemlerinin bir kısmının yargı diğer bir kısmının ise ihale süreçleri nedeniyle bir süredir bekletilmekte olduğunu ifade eden mahalle muhtarları vatandaşlara çağrıda bulunarak yapıları ile ilgili konuları yargıya taşımamalarını istedi.

Kentte depremlerinin sürdüğünü belirten mahalle muhtarları ağır hasarlı yapıların biran önce yıkılması gerektiğini kaydederek Vali Seddar Yavuz'unda bu konuda yoğun bir çaba içerisinde olduğunu söyledi. Yeşilyurt Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Mehmet Gönültaş mahallelerinden orta hasardan ağıra dönen ve yıkım bekleyen 21 yapının olduğunu ifade ederek, Kale ilçesinde meydana gelen deprem sonrası bölgede risk teşkil eden bir apartmanda hızlıca yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Mahallelerinde orta hasardan ağıra dönen yapılarla birlikte 65 bina için yıkım işlemlerinin beklendiğini kaydeden Battalgazi Hacı Abdi Mahallesi Muhtar Adayı Özdemir ise ağır hasarlı yapılarda yıkım işlemlerinin durdurulması bağlamında alınan yürütmeyi durdurma kararlarının sürece zarar verdiğini belirterek, 5.9'luk depremler sonrası kopmaların yaşandığı ve ihale süreci tamamlanan ağır hasarlı binalarda yıkım işlemlerine hız verildiğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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