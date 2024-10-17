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Malatya'da 5,9 Büyüklüğündeki Deprem Elazığ'da Etkili Oldu

Malatya'da 5,9 Büyüklüğündeki Deprem Elazığ'da Etkili Oldu
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Deprem sonrası 24 saat içerisinde 15 artçı deprem kaydedildi. 20 bina ağır, 517 bina ise az hasar gördü. 104 kişi yaralandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'da 24 saat içerisinde 15 artçı deprem meydana geldi.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli hissedildi. Depremde 20 bina ağır ve 517 bina ise az hasar gördü. Depremde 104 kişi yaralanırken 12'si yaralamalı olmak üzere 21 trafik kazası meydana geldi. Öte yandan deprem sonrasında 24 saat içerisinde Elazığ'da büyüklükleri 0,8 ile 2,8 arasında değişen toplam 15 artçı deprem meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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