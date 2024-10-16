Malatya'da 5,9 Büyüklüğünde Deprem: Elazığ'da Kayalıklar Koptu

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Elazığ'ın dağlık alanında kayalıklar koparak aşağı indi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem birçok ilde hissedildi. Elazığ'da ise bir vatandaş balık tutarken depreme yakalandı. Balıkçının cep telefonu ile kayda aldığı anda dağlık alanda kayaların koptuğu görüldü. - ELAZIĞ