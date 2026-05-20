Elazığ Valiliği'nden deprem açıklaması: 'Herhangi bir hasar ihbarı yok'

Elazığ Valiliği merkez üssü Malatya Battalgazi olan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, şehir genelinde AFAD ve 112 hatlarına ulaşan herhangi bir hasar ihbarının bulunmadığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ'da da hissedildi.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Malatya İli Battalgazi İlçesi'nde 20/05/2026 tarihinde saat 09: 00'da 5.6 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

İlimizde de hissedilen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı