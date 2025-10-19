Haberler

Malatya'da 4 Bin 438 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 bin 438 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 bin 438 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Yeşilyurt ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 4 bin 438 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
