Malatya'da 4 Bin 438 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 bin 438 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Yeşilyurt ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 4 bin 438 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - MALATYA