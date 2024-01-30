Malatya'da 31 kilo 950 gram skunk maddesi ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 31 kilo 950 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Doğu illerinden batı illerine 2 araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli araçlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 valiz içerisinde 72 paket halinde 31 Kilo 950 gram skunk maddesi, adet ruhsatsız tabanca ile 11 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.K., F.C., S.K. ile H.B. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.