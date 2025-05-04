Malatya'da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

MALATYA - Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 22.30 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 34 NZ 4763 plakalı Skoda marka otomobil ile 44 ABE 564 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ve 44 KY 582 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.