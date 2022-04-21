Malatya'da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Malatya'da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Malatya'da iki ilçede 6 ayrı adrese jandarma tarafından eş zamanlı operasyon düzenlenip uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Malatya'da iki ilçede 6 ayrı adrese jandarma tarafından eş zamanlı operasyon düzenlenip uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu 6 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumu alındı. Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde 6 farklı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 175 gram kubar esrar maddesi, 71 adet uyuşturucu hap ve 2 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Olay ile ilgili 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edilmesi sonucunda, 3 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı. 3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title