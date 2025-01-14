Malatya'da 16 yaşındaki gencin cesedi bulundu
Malatya'da bir arazide bulunan cesedin 16 yaşındaki Taha Yiğit Aslan'a ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, gencin ağır hasarlı bir binadan atlayarak intihar ettiği açıklandı.
Malatya'da saat 07.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binanın yan tarafındaki boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri ağız kısmında cerrahi maske bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİK TESPİTİ YAPILDI
Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kimliği belirlenen 16 yaşındaki Taha Yiğit Aslan'ın bölgedeki ağır hasarlı binadan atlayarak yaşamına son verdiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.