Malatya Büyükşehir Belediyesi Yılbaşı Tedbirleri Alıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yılbaşı akşamını huzur ve güvenlik içinde karşılamaları, hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi, şikayetlerin zamanında değerlendirebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Büyükşehir Belediyesi çeşitli birimlerden nöbetçi ekipler oluşturdu. Özellikle acil durumlar için nöbetçi ekip sayıları arttırıldı. Malatya Büyükşehir 31 Aralık 2023'ü 1 Ocak 2024'e bağlayan gecede çağrı merkezi çalışanları vatandaşlar ve ilgili birimler arasında koordinasyon sağlayacak.

Yılbaşı akşamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı 40 zabıta personeli, 9 araç ve 12 ekiple sahada görev alacak. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı 89 güvenlik personeli 4 araçla 16 noktada görev yapacak. Ekipler herhangi olumsuzluk veya bir aksaklık yaşanmaması haline Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle de iletişimde olacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Teşkilatı yılbaşı akşamında her zaman olduğu gibi görev başında olacak. İtfaiye Dairesi Teşkilatı 20 itfaiye istasyonu, 90 personel ve 58 araçla, MASKİ Genel Müdürlüğü de 13 ilçede 75 ekip, 50 kepçe, 5 vidanjör ve 9 kanal açma aracı ile görev yapacak. Acil durumlara müdahale edilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Büyükşehir Çağrı Merkezi de 444 51 44 telefonundan 7/24 vatandaşlar ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlayacak. - MALATYA