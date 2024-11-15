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Malatya 4.9 Büyüklüğünde Depremle Sallandı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Malatya 4.9 ile sallandı sallantı çevre illerde de hissedildi

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.46 da yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Malatya 4.9 Büyüklüğünde Depremle Sallandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CAHİT ÖZÇELİK - 3.Sayfa
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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