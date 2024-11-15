Malatya 4.9 Büyüklüğünde Depremle Sallandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Malatya 4.9 ile sallandı sallantı çevre illerde de hissedildi
MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.46 da yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.