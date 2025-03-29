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Makam aracıyla kaza yapan CHP'li belediye başkanı ağır yaralandı

Makam aracıyla kaza yapan CHP'li belediye başkanı ağır yaralandı
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Aksaray'da makam aracı ile kargo minibüsünün çarpıştığı kazada, CHP'li Taşpınar Belde Belediye Başkanı İsmail Yılmaz ağır yaralandı.

Aksaray'da merkez ilçeye bağlı CHP'li Taşpınar Belde Belediye Başkanı İsmail Yılmaz idaresindeki makam aracı, Yeni Sanayi Sitesi yakınındaki kavşaktan üniversite istikametine dönerken sanayi istikametine seyreden kargo minibüsüne ile çarpıştı.

Makam aracıyla kaza yapan CHP'li belediye başkanı ağır yaralandı

BAHÇE DUVARINA ÇARPIP TAKLA ATTI

Çarpışmanın etkisiyle bahçe duvarına çarparak takla atan makam aracının hurdaya döndüğü kazada belediye başkanı yaralanırken, diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı başkanı ve minibüs sürücüsünü ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Makam aracıyla kaza yapan CHP'li belediye başkanı ağır yaralandı

DURUMU AĞIR

Burada tedavi altına alınan belediye başkanının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Makam aracıyla kaza yapan CHP'li belediye başkanı ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bayramdaki demirelin özalın döneminde devletin parasıyla yapılanücretsiz köprü haberi yoruma niye kapalı ak parti döneminde yapılan hazine garantililer paralı olduğu içinmi

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