Kuş beslerken çatıda mahsur kalan gençleri itfaiye kurtardı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde kuş beslemek için çıktıkları binanın çatısında mahsur kalan 2 genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Sancaktepe ilçesi Osmangazi Mahallesi Gülüm Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın çatısına kuş beslemek için çıkan gençlerin elindeki kapı anahtarı kırıldı. Çatıdan inemeyen gençler, yoğun sağanak yağmurun da etkisini artırması üzerine yardım istemek zorunda kaldı. Çilingirleri arayan gençler, saatin geç olması nedeniyle ancak sabah saatlerinde gelebilecekleri yanıtını aldı. Bunun üzerine durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, itfaiye aracı yardımıyla çatıda mahsur kalan 2 genci bulundukları yerden indirerek kurtardı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL