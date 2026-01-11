Haberler

Kuş beslerken çatıda mahsur kalan gençleri itfaiye kurtardı

Kuş beslerken çatıda mahsur kalan gençleri itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sancaktepe'de kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kalan 2 genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gençlerin sağlık durumları iyi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde kuş beslemek için çıktıkları binanın çatısında mahsur kalan 2 genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Sancaktepe ilçesi Osmangazi Mahallesi Gülüm Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın çatısına kuş beslemek için çıkan gençlerin elindeki kapı anahtarı kırıldı. Çatıdan inemeyen gençler, yoğun sağanak yağmurun da etkisini artırması üzerine yardım istemek zorunda kaldı. Çilingirleri arayan gençler, saatin geç olması nedeniyle ancak sabah saatlerinde gelebilecekleri yanıtını aldı. Bunun üzerine durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, itfaiye aracı yardımıyla çatıda mahsur kalan 2 genci bulundukları yerden indirerek kurtardı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu
İbrahim Üzülmez'den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım

18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Oğlunun kaybı yürekleri dağlamıştı: Paylaşımı dikkat çekti
11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor

11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı