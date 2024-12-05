Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor

Yargıda yeni döneme geçiliyor. Uzun süren yargılamaların kısaltılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için hedef süre uygulaması kapsamında adımlar atılacak. Buna göre, bir davanın başlayıp karara bağlanması arasında geçen süreler kısaltılacak.

DAVAYI UZATAN HAKİM VE SAVCIYA CEZA

Şu an istinafa taşınan bir dosyanın karara bağlanma süreci 2 yılı bulurken bu süre 6 aya indirilecek. Davayı uzatan hakim ve savcı denetlenerek ceza alacak. TBMM'de açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle aile hukukuyla ilgili davaların uzun sürdüğü hepimizin malumu. Bunu daha hızlı hâle getirmeye dönük çalışmalar var. Bu konuda özellikle istinaf sürecinin hızlandırılması, uzun süren davaların sona erdirilmesiyle ilgili birtakım çalışmalarımız var. Hedef süre uygulamalarındaki sürelerin yeniden değerlendirilmesi, hedef süreye uymayan hâkim ve savcılarla ilgili teftiş mekanizmasının ve disiplin süreçlerinin daha etkin hâle getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Hatta şunu söylüyoruz: 'İstinaf mahkemelerinde altı aydan fazla sürmesin' diyoruz. Duruşmaların iki aydan fazla ertelenmemesini önereceğiz yargı reformu belgemizde. Bir duruşma başladığında dava sonuçlanıncaya kadar kesintisiz sürmesi lazım. Zorunlu sebep, erteleme olabilir. Özellikle son zamanlardaki yargılamaları da takip ediyorsunuz, kesintisiz, hatta gece de devam eden duruşmalar var. Ama zorunlu bir sebep varsa, örneğin bir adli tıp raporu bekleniyorsa erteleme olabilir. O sebeple özellikle aile hukukundan doğan davalarla ilgili olarak geciken adalet, adalet değildir. Her iki taraf, özellikle kadınların bu noktada mağdur olmaması açısından gerekli tedbirleri de alıyoruz"