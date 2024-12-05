Üye Girişi
Haberler
Çok sayıda katliama karışan Esad rejimi komutanı Suheyl Hassan, Hama'da yaralandı

Esad'ın kaplanı vuruldu

 Menbiç'te operasyon için geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek

Menbiç'te geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek

 En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte masadaki rakam

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakam ortaya çıktı
Soylu'dan 'veda' açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

Soylu'dan veda açıklaması

Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor

Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de davaların uzun sürmesi pek çok tartışmalara neden oluyordu. Bu nedenle yaşanan mağduriyetlere karşı yeni bir düzenleme geliyor. Buna göre dava süreleri kısalacak, davayı uzatan hakim ve savcı denetlenerek ceza alacak.

Yargıda yeni döneme geçiliyor. Uzun süren yargılamaların kısaltılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için hedef süre uygulaması kapsamında adımlar atılacak. Buna göre, bir davanın başlayıp karara bağlanması arasında geçen süreler kısaltılacak.

DAVAYI UZATAN HAKİM VE SAVCIYA CEZA

Şu an istinafa taşınan bir dosyanın karara bağlanma süreci 2 yılı bulurken bu süre 6 aya indirilecek. Davayı uzatan hakim ve savcı denetlenerek ceza alacak. TBMM'de açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle aile hukukuyla ilgili davaların uzun sürdüğü hepimizin malumu. Bunu daha hızlı hâle getirmeye dönük çalışmalar var. Bu konuda özellikle istinaf sürecinin hızlandırılması, uzun süren davaların sona erdirilmesiyle ilgili birtakım çalışmalarımız var. Hedef süre uygulamalarındaki sürelerin yeniden değerlendirilmesi, hedef süreye uymayan hâkim ve savcılarla ilgili teftiş mekanizmasının ve disiplin süreçlerinin daha etkin hâle getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Hatta şunu söylüyoruz: 'İstinaf mahkemelerinde altı aydan fazla sürmesin' diyoruz. Duruşmaların iki aydan fazla ertelenmemesini önereceğiz yargı reformu belgemizde. Bir duruşma başladığında dava sonuçlanıncaya kadar kesintisiz sürmesi lazım. Zorunlu sebep, erteleme olabilir. Özellikle son zamanlardaki yargılamaları da takip ediyorsunuz, kesintisiz, hatta gece de devam eden duruşmalar var. Ama zorunlu bir sebep varsa, örneğin bir adli tıp raporu bekleniyorsa erteleme olabilir. O sebeple özellikle aile hukukundan doğan davalarla ilgili olarak geciken adalet, adalet değildir. Her iki taraf, özellikle kadınların bu noktada mağdur olmaması açısından gerekli tedbirleri de alıyoruz"

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

"150 bin Suriyeli kayıp" diyen Yerlikaya'nın akıbetlerine dair de bir tahmini var
img

Soylu'dan veda açıklaması
img

ABD şokta! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Engelli araç ÖTV muafiyeti nedir? Engelli araç vergi muafiyeti kalktı mı, ne zaman kaldırılacak? 5 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman? GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? 5 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Aile Hekimleri Grevde! Sağlık ocakları grevde mi? 5 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Narin DNA sonucu ne, katil kim çıktı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.