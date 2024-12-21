Özgür Özel'den Özlem Gürses'e verilen ev hapsi cezasına tepki

"Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" sözleri üzerine gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki göstererek "Mahkemenin bir devrik cümleden, bu kararı vermesi sadece bir kadın gazeteciye sırf gerilim ve kutuplaşma uğruna zulmetmenin ötesinde, hak ihlalleri ve basına baskılar noktasında ülkemizi tüm dünyaya bir kez daha rezil etmektir. Bunu da yaptınız Türkiye'ye. YAZIKLAR OLSUN!!!" ifadelerini kullandı.

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gazeteci Özlem Gürses'in gözaltı kararı ve ödül almak için gittiği Ankara'da tutulup İstanbul'a getirilişi yeterince ayıplı bir durumdu. Şimdi de ev hapsi… Tam bir akıl, vicdan ve hukuk tutulması. Mahkemenin bir devrik cümleden, bu kararı vermesi sadece bir kadın gazeteciye sırf gerilim ve kutuplaşma uğruna zulmetmenin ötesinde, hak ihlalleri ve basına baskılar noktasında ülkemizi tüm dünyaya bir kez daha rezil etmektir. Bunu da yaptınız Türkiye'ye. YAZIKLAR OLSUN!!!"

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında Beşar Esad'ın devrilmesinden önce ve sonrasında değişen Suriye haritasını değerlendirirken "Gördüğünüz üzere, IŞİD yapısı; yani TSK-SMO, Kürtler'in kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük kazanımlar elde etmiş." demiş, Gürses'in bu ifadeleri tepki çekmişti.

Gürses, gözaltına alınması sonrası emniyette verdiği ifadede "Dil sürçmesi oldu. Bilinçli şekilde kullanılmış bir ifade değil" diyerek kendini savundu.