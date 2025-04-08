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Mahir Polat, 24 saat boyunca gözlem altında kalacak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'nun talebi üzerine yeniden hastaneye sevk edildi. Polat'ın tam teşekküllü bir hastanede 24 saat boyunca gözlem altında kalacağı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan 'yolsuzluk' operasyonu sonrası Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'nun talebi üzerine yeniden hastaneye sevk edildi.

BAZI TAHLİL VE TETKİKLERİN YAPILMASI İSTENDİ

Adli Tıp, hipertansiyon hastası olduğu belirtilen Mahir Polat için yeni tahlil ve tetkikler istedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği müzekkereyle Polat'ın dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerinin yapılması talep edildi.

24 SAAT BOYUNCA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Tahlilleri yapılacak olan Mahir Polat, tam teşekküllü bir hastanede 24 saat boyunca gözlem altında tutulacak.

TAHLİL SONUÇLARINA GÖRE KARAR VERİLECEK

Adli Tıp'ın Polat hakkında istenen tahlil ve tetkikler doğrultusunda karar vereceği öğrenildi.

Öte yandan tansiyonu 24-11'e kadar yükseldiği belirtilen ve üç kere hastaneye kaldırılan Polat, geçtiğimiz günlerde Adli Tıp'a sevk edilmiş, ancak yeniden cezaevine gönderilmişti.

Mahir Polat, 24 saat boyunca gözlem altında kalacak
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhu Ergun:

savaş esiri gavurlar bile en ufak zarar görmeyen peygamberin ümmeti, dindar bir müslümana hırsızlık la yargılanmaya başlanınca ilaçlarını vermiyor günlerce, üstelik toplam 5 milyon tl bulundu, başkan ve adamlarında üstelik hepsi resmi kayıtlı para

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