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Mahalle Sakinleri Uyuşturucu ve Kaçak Yapılara Tepki Gösterdi

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde mahalle sakinleri, uyuşturucu ticareti ve kaçak yapılaşmaya karşı tepki göstererek sokağı ulaşıma kapattı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda yol yeniden açıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu, kaçak yapı, elektrik ve su kullananlara tepki için mahalle sakinleri, sokağı ulaşıma kapattı. Polis ekiplerinin saatler süren ikna çalışması sonrasında yol ulaşıma açıldı.

Karaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalle sakinleri, uyuşturucu ticareti yapan, kaçak yapılaşma ile birlikte kaçak elektrik ve su kullananların bulunduğunu öne sürdükleri sokağı ulaşıma kapattı. Sokağa girişleri engelleyen vatandaşlar, sokakta kalanların mahalleden uzaklaştırılmasını talep etti. Durumun haber verilmesi üzerine ise bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken sokak yolunun yeniden ulaşıma açılması için ikna çalışmalarına başladı. Ekiplerin saatler süren ikna çalışması sonrasında mahalle halkı yolu yeniden ulaşıma açarak bölgeden uzaklaştı.

"Biz artık evimizde yaşamaya korkuyoruz"

Yolu ulaşıma kapatan mahalle sakinleri adına konuşan Musa Kaya, "Ben bu mahallede 35 yıldır yaşıyorum. Son 15 yıldır özellikle Ankara'dan 3-5 tane ailenin gelip bu mahalleye yerleşti. Burada herhangi tapuları yoktur. Uyuşturucu, esrar, eroin, envai çeşit burada uyuşturucu satılıyor. Ayrıca mahallelerde olan evlerin hiçbirinin abonesi yok. Hiçbirinin elektrik faturası yok. Hepsi elektriklerini elektrik direklerine atmışlar, bedava elektrik kullanıyorlar. Hiçbirinin su faturası yok. Sularını saatlerin dışından alıyorlar, bedava su kullanıyorlar. Bu millet onların su paralarını ödüyorlar. Biz burada herhangi bir polisimize, devletimize karşı herhangi söyleyeceğimiz bir sözümüz yok. Gelsinler bize yardımcı olsunlar" dedi.

Durumu yetkililere birçok kez ilettiklerini belirten Kaya, "Bu mahalleye sahip çıkın. Biz artık evimizde yaşamaya korkuyoruz. Biz buraya ya bekçi kulübesi ya polis karakolu mutlaka istiyoruz, bize yardım etsinler. Sokak özellikle bu mahallenin sokağı olduğu için sürekli sadece esrar almaya gelenler bu sokağa giriyor. Biz o yüzden esrar almaya gelenler bu sokağa girmesinler biz bu sokağı kestik" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Adapazarı 3-sayfa sakarya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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