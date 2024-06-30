Üye Girişi
Haberler

Mahalle ortasında el yapımı bomba patlattılar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki bir mahallede gece saatlerinde el yapımı bombalar patlatıldı. Patlama sonucunda herhangi bir yaralanma olmazken mahalleliler korku dolu anlar yaşadı. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

Mardin Mazıdağı'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yapılan el yapımı patlayıcılar, gece saatlerinde mahalle içinde patlatıldı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken olayın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

CAMİNİN KARŞISINDAKİ HARABE EVİ KULLANDILAR

Dün gece saat 00.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde iddiaya göre, belirlenemeyen bir maddeden yapılan el yapımı patlayıcı, kimliği belirsiz kişiler tarafından Karşıyaka Camisi karşısındaki harabe bir evde patlatıldı.

Mahalle ortasında el yapımı bomba patlattılar

MAHALLELİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, patlamanın etkisiyle mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme sürerken olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Mazıdağı Mardin Saldırı Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title