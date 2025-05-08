Mağazada Unutulan Telefonu Çalan Çocuk Hırsız Kamerada Yakalandı
İstanbul Başakşehir'de bir mağazada müşterinin unuttuğu telefonu çalan çocuk hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Olay, kadının telefonunu unuttuğu noktadan hızlıca almasıyla gerçekleşti ve görüntüler kaydedildi.
Mağazada unutulan telefonu çalan çocuk kamerada
Çocuk hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de bulunan bir mağaza içerisinde müşterinin unuttuğu telefonu çalan çocuk hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Kadının unuttuğu telefonu gözüne kestiren çocuk, telefonu hızla alarak kayıplara karıştı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de bulunan bir mağazada gerçekleşti. Mağazada ayakkabı deneyen kadın müşteri telefonunu oturduğu noktada unutarak ilerledi. Telefonu gözüne kestiren çocuk, hızla telefonu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı mağaza içerisindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde çocuğun telefonu alarak mağazadan uzaklaştığı görüldü.