Madendeki göçükte kalan işçinin cansız bedeni 5 saat sonra çıkartıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta özel bir maden şirketi tarafından işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçiden 1'i sağ olarak çıkartıldı. Diğer işçinin cansız bedeni ise 5 saat sonra çıkartılabildi.

Edinilen bilgiye göre dün akşam 21.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'nde Akkurt Madencilik Şirketi tarafından işletilen özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya isimli madencileri kurtarma çalışmaları başlatıldı. Erdem Yıldız isimli işçi yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından sağ olarak kurtarıldı.

Ekipler 5 saatlik çalışmanın ardından Murat Çetinkaya'nın cansız bedenine ulaştı. Çetinkaya'nın cansız bedeni ceset torbasına konularak ambulansa taşıdı.

Bu sırada maden ocağının girişinde bekleyen ailesi; 45 yaşındaki madencinin cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu aileyi teselli ederken Murat Çetinkaya'nın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Erdem Yıldız'ın ise tedavisi sürüyor.