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Madde Bağımlısı Kardeş, Abisinin Aracını Yakmaya Çalıştı

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Bursa'da esnaf Ümit T., madde bağımlısı kardeşinin kendisine zarar vermesi üzerine polise başvurdu. Kardeşi, daha önce 11 kez evinin camını kırdıktan sonra bu sefer aracını yakmaya çalıştı.

11 kere evin camını kırdı, yetmedi abisinin aracını yakmaya çalıştı..

BURSA - Bursa'da esnaflık yapan Ümit T., iddiaya göre madde bağımlısı kardeşinin yaptıklarından dolayı durumu polise anlattı. Kendisini şikayet ettiğini öğrenen kardeşi ise, sabah saatlerinde esnaf abisinin aracını yakmaya çalıştı. Şahsın, daha önce de 11 defa abisinin evinin camını kırdığı öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, esnaflık yapan Ümit T. sabah aracının yandığını gördü. Durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildiren Ümit T., gelen ekiplere de olayı kardeşinin yapmış olabileceğini söyledi.

Daha önce de abisinin evinin camını 11 kez kırmış

Araç yangını sonrası polis ekiplerine ifade veren esnaf Ümit T., öz kardeşinden şüphelendiğini de ifade etti. İddiaya göre, madde bağımlısı olan Ümit T.'nun kardeşi M.T., daha önce de abisinin evinin camını 11 kez kırdı. Kendisinden uyuşturucu madde alabilmek için para istediğini iddia eden ağabey Ümit T., kardeşini karakola giderek şikayet etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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