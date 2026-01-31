Haberler

Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme suçlarından kırmızı bülten çıkartılan ve Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Ayhan Bora Kaplan Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Sertçelik, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

SERDAR SERTÇELİK MACARİSTAN'DAN İADE EDİLDİ

Kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Sertçelik, Türkiye'ye iade edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Sertçelik'in, savcılık ifadesinde, uzun süredir yurt dışında tutuklu bulunması ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle daha sonra ayrıntılı savunma yapacağını söyleyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Serdar Sertçelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3. Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu :

Macaristan’da yakalanıp Türkiye’ye iade edilmesi büyük başarı! Organize suç örgütlerine dünyanın neresine giderlerse gitsinler kaçacak yer olmadığını göstermek açısından çok kritik bir hamle. Adalet er ya da geç tecelli ediyor. Emniyet teşkilatımızı ve koordinasyonu sağlayan birimleri tebrik etmek lazım. Bu tür operasyonların kararlılıkla devam etmesi toplumun huzuru için şart. Kimse kanundan üstün değildir.

