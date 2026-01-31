Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme suçlarından kırmızı bülten çıkartılan ve Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Ayhan Bora Kaplan Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Sertçelik, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Macaristan'dan Türkiye'ye getirilen organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.
SERDAR SERTÇELİK MACARİSTAN'DAN İADE EDİLDİ
Kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Sertçelik, Türkiye'ye iade edildi.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Sertçelik'in, savcılık ifadesinde, uzun süredir yurt dışında tutuklu bulunması ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle daha sonra ayrıntılı savunma yapacağını söyleyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Serdar Sertçelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.