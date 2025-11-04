M.Ö., 4 Yaşındaki Enes Çelebi'nin Ölümüne Neden Olduğu İçin 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Aldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 yaşındaki Enes Çelebi'yi kullandığı kamyonetle geri manevra yaparken ezen sürücü M.Ö. ile ilgili açılan davada karar verilirken, M.Ö. 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde 28 Mayıs günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan ve ağır şekilde yaralanan 4 yaşındaki Enes Çelebi ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Enes burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra yakalanan sürücü M.Ö. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davada karar çıktı

Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık M. Ö. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Öte yandan M.Ö.'nün sürücü belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi. - AYDIN