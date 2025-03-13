Lüleburgaz'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ