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Lüleburgaz'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Lüleburgaz'da Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Dere Mahallesi'nde çıkan otluk yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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