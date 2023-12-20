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Lüleburgaz'da İşçilerin Kullandığı Konteynerde Yangın Çıktı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde işçilerin kullandığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde işçilerin kullandığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Olay, Lüleburgaz'ın Büyükkarıştıran beldesinde inşaat işçilerinin kullandığı konteynerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi neticesinde yangın söndürülürken, konteynerde kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırttı. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükkarıştıran Kırklareli Lüleburgaz Jandarma Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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