Son dakika: Lüleburgaz'da kimya fabrikasında yangın! Çevre illerden köpüklü söndürme araçları yetişti

Son dakika: Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, su ile söndürme işlemlerinin zor olması sebebiyle çevre illerden köpüklü söndürme araçları çağrıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Lüleburgaz'da faaliyet gösteren Aksüs Kimya ve Entegre Atık Tesisinde sabah 07.40 sularında 230 derece üzeri sıcaklıktaki atık yağ kazanından çıkan ısının oksijenle teması sonrası parlamaya müteakip yangın başladı.

ÇEVRE İLLERDEN YARDIM İSTENDİ

Su ile söndürme işlemlerinin zor olması sebebiyle çevre illerden köpüklü söndürme araçları çağrıldı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi gelerek müdahalede bulundu.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekipler yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangını söndürdü. Yangında bir itfaiye eri yaralandı. Yaralanan personele sağlık ekipleri müdahale etti. Kırklareli Valisi Birol Ekici, bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ekici, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangının söndürüldüğünü söyledi. Yangın nedeniyle tesisteki çalışanların tahliye edildiğini ifade eden Ekici, en büyük tesellinin bir can kaybının yaşanmaması olduğunu sözlerine ekledi.