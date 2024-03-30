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Lüks otomobil alev alev yandı, sürücü son anda canını kurtardı

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Lüks otomobil alev alev yandı, sürücü son anda canını kurtardı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil alev alev yandı, sürücü son anda canını kurtardı.

İstanbul- İzmir otoyolu Gemlik Sanayi kavşağında, Ukraynalı sürücünün kullandığı Tesla marka elektrikli otomobil, bir anda alev aldı. Sürücü otomobilden son anda çıkarak canını kurtarırken, otomobil alev topuna dönerek kül oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul İtfaiye Bursa İzmir 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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