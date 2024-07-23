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Lüks otelde akılalmaz olay! Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü

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Alanya'daki lüks bir otelde çocuklarıyla yılın yorgunluğunu atmak isteyen Alicanoğlu ailesine tatil adeta zehir oldu. Havuzdan sonra çocuklarına banyo yaptırmak isteyen anne Yıldız Alicanoğlu o an hayatının şokunu yaşadı. Duşakabinin patlamasıyla vücuduna isabet cam kırıkları genç kadını kanlar içinde bıraktı. Eline 15 dikiş atılan ve baş parmağında hissizlik oluşan talihsiz kadın otelden şikayetçi oldu.

Bütün yılın yorgunluğunu atmak için Alanya'daki lüks bir otele yerleşen Alicanoğlu ailesinin tatili adeta kabusa döndü. Bölgenin en beğenilen ve popüler otellerinden birine giriş yapan aile ikinci gün hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştı.

Yaşadıklarını Show Haber'a anlatan Yıldız Alicanoğlu "15 Temmuz'da girdiğim otelden 16 Temmuz'da ambulansla çıktım. Bir haftalık bir tatildi, ikinci günde yaşadım bu olayı. 9.8'lik bir tavsiyeyle gittik. Otel, bölgenin en iyi otellerinden biri olarak gösteriliyordu" dedi.

"HER YER KAN OLDU, HER YER CAM KIRIĞI"

Havuz sonrasında çocuklarını banyo yaptırmak için duşa soktuğunu belirten talihsiz kadın "O sırada duşakabinin camı bomba gibi patladı. Can pazarını yaşadık adeta. Her yer kan oldu, her yer cam kırığı oldu. Eşimin ayakları kesik. Havludan kan akıyordu" ifadelerini kullandı.

LÜKS OTELDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Korkunç olay nedeniyle eline 15 dikiş atılan, baş parmağında hissizlik oluşan genç kadın lüks otelden şikayetçi oldu.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Alanya Tatil 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (12)

Abdullah KARAMAN:

tatili bedavaya getirecekler. belki kullanıcı hatasından dolayı kırıldı.

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Güven önemlş:

iyi misin sen, sağlığın bedavası mı olur, sağlık en büyük varlıktır

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yanıt5
Ahmet null:

Temperli cam kırıldığında küçük parçalara bölünür ki derin kesik oluşturmasın amacı budur esnekleşir ve sivri birşey ile vurmadıktan sonra kırılmaz bomba gibi patlamaz binlerce minik parça şeklinde olduğu yere dökülür bu işi yaptım biliyorum elimizde çok kırıldı atölyede

yanıt7
yanıt0
Levent ÜSTEK:

apo sen tatile git ve böyle yap. tatili bedavaya getir.

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Tekin Serdar Kaya Oglu:

kadın bir film çekmiştir .. tatil bedava + yüklü tazminat ..

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Halil SEZER:

Niye başkalarının ki patlamıyor da , bunların ki patlıyor? Cam bu dikkat ettiysen …

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Irmak Ajans:

Bencede. Tamberli cam. Sert yaparsan kırılır. Öyle 15 dikişlik felan yara açmaz. Bu işde bir iş var. Haberin başlığıda ayrıca komik bomba gibi patladı nedir yaaa

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CAN Işık:

Abartmayın yaa bizimde patladı kasıldığı için olabilyor amma abartıyorsunuz tüm kabin camları aynı

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hasan:

Tatil yapanlar düşünsün biz çalışmaya devam

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Mehmet Baysari:

evimdeki banyo kabini patladı üzerime. ama bir çizik bile oluşmadı bende. duşa kabin camları asla insanda yara açmaz. başka bir iş var bunda.

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