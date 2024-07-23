Lüks otelde akılalmaz olay! Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü
Alanya'daki lüks bir otelde çocuklarıyla yılın yorgunluğunu atmak isteyen Alicanoğlu ailesine tatil adeta zehir oldu. Havuzdan sonra çocuklarına banyo yaptırmak isteyen anne Yıldız Alicanoğlu o an hayatının şokunu yaşadı. Duşakabinin patlamasıyla vücuduna isabet cam kırıkları genç kadını kanlar içinde bıraktı. Eline 15 dikiş atılan ve baş parmağında hissizlik oluşan talihsiz kadın otelden şikayetçi oldu.
Bütün yılın yorgunluğunu atmak için Alanya'daki lüks bir otele yerleşen Alicanoğlu ailesinin tatili adeta kabusa döndü. Bölgenin en beğenilen ve popüler otellerinden birine giriş yapan aile ikinci gün hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştı.
Yaşadıklarını Show Haber'a anlatan Yıldız Alicanoğlu "15 Temmuz'da girdiğim otelden 16 Temmuz'da ambulansla çıktım. Bir haftalık bir tatildi, ikinci günde yaşadım bu olayı. 9.8'lik bir tavsiyeyle gittik. Otel, bölgenin en iyi otellerinden biri olarak gösteriliyordu" dedi.
"HER YER KAN OLDU, HER YER CAM KIRIĞI"
Havuz sonrasında çocuklarını banyo yaptırmak için duşa soktuğunu belirten talihsiz kadın "O sırada duşakabinin camı bomba gibi patladı. Can pazarını yaşadık adeta. Her yer kan oldu, her yer cam kırığı oldu. Eşimin ayakları kesik. Havludan kan akıyordu" ifadelerini kullandı.
LÜKS OTELDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Korkunç olay nedeniyle eline 15 dikiş atılan, baş parmağında hissizlik oluşan genç kadın lüks otelden şikayetçi oldu.