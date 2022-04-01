Lüks cipte ilaç içerek hayatına son vermek isteyen kadını, polis camı kırarak kurtardı - Haberler

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Lüks cipte ilaç içerek hayatına son vermek isteyen kadını, polis camı kırarak kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da kocasını arayıp intihar edeceğini söyleyen kadın çok sayıda ilaç içti. Kocanın ihbarı ile aracı bulan polis ekipleri, baygın halde bulunan kadını aracın camını kırarak hastaneye kaldırdı.

Merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde iddiaya göre kendisine ilgi göstermediği ve değersiz hissettiğini söylediği eşi M.A. (40) ile tartışan Z.A. (38), sabah saatlerinde lüks cipine binip evden ayrıldı.

EŞİNİ ARAYIP İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Daha sonra eşini telefonla arayan Z.A., intihar edeceğini söyledi. M.A. eşini ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra yeniden eşini arayan Z.A., yüksek dozda ilaç içtiğini ve Çatalan Batı Köprüsü'nde olduğunu söyledi. Bunun üzerine komşusunun otomobilini alan M.A., polis ekiplerini arayıp eşinin söylediği yere gitti.

Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis kurtardı

POLİS ARACIN CAMINI KIRIP KURTARDI

Kapıları kilitli cipin içindeki eşinin baygın olduğunu gören M.A., konumunu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cipin arka camını kırıp kadını araçtan çıkarttı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Z.A. ile eşi M.A.'nın bir süredir sürekli tartıştıkları öğrenildi. Z.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çukurova, Polis, Adana, İlaç, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (1)

trol savar:

ilgi çekmeye çalışmış sahtekar.intihar edecek insan haber mi verir.bir de adres veriyor

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