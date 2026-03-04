İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarında can kaybı 72'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye yönelik son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye, yaralananların sayısının 437'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, Lübnan'a başlattığı kara ve hava operasyonlarında can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye, yaralananların sayısının ise 437'ye yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam da, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in pazartesi günü ülkenin güney bölgelerine yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle yerinden edilenlere değindi. Salam, "Bu yıkıcı savaşı sona erdirmek için her türlü çabayı göstereceğimizin, yerinden edilen vatandaşlarımızın evlerine dönmesini sağlayacağımızın ve Lübnan ile halkını koruyacağımızın sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı. Yerinden edilenlere doğrudan seslenen Salam, "Yalnız değilsiniz. Bütün Lübnan sizin evinizdir. Evlerinden ayrılmak zorunda kalanlar yaşananlardan sorumlu değildir; onlar, kontrolleri dışında gelişen politikaların mağdurlarıdır" dedi.

Aoun'dan Washington'a İsrail saldırılarını sonlandırma çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun da bugün ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michael Issa ile bir araya geldi. Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aoun'un İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması için ABD'nin müdahil olmasını talep ettiği aktarıldı.

Lübnan'daki Hizbullah'ın ABD ve İsrail'in Tahran yönetimine yönelik saldırısının ardından İsrail'in kuzeyine roket saldırıları düzenlemesiyle bölgede sınır ötesi çatışmalar yeniden şiddetlenmişti. İsrail ordusu, gelişmelerin ardından Lübnan'ın güneyine ve Beyrut'un güney kesimlerine zorunlu tahliye çağrılarında bulunarak hava saldırıları başlatmış ve Lübnan topraklarında kara saldırıları başlatmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı