Facianın yaşandığı Lovelet AVM'de araç giriş-çıkışları bariyerlerle kapatıldı

Samsun'un Canik ilçesindeki Lovelet AVM'de geçen yıl yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği toprak kayması faciasının davası devam ederken, bugün de alışveriş merkezinin çevresindeki tüm araç giriş-çıkış noktaları polis gözetiminde bariyerlerle tamamen kapatıldı.

2012 yılında hizmete açılan ve açık konseptli outlet alışveriş merkezi olarak faaliyet gösteren Lovelet AVM, 27 Nisan 2025'te yaşanan acı olayla gündeme gelmişti. Alışveriş merkezinin içerisinde bulunan akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde meydana gelen toprak kaymasında, aracını yıkayan Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (7) ve Ayla (5) göçük altında kalarak hayatını kaybetmiş, anne Çiğdem Kaya (32) ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

Facianın ardından bölgede risk oluşturan alanlara yönelik çalışmalar sürdürülürken, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri alışveriş merkezinin önünden geçen dere yatağında müdahalede bulundu. AVM'nin otopark giriş-çıkışlarının bulunduğu ve dere yatağının üst kısmında kalan bölüm, pazar günü iş makinesiyle kırılarak güvenlik açısından yeniden düzenlenmeye başlandı. Bugün ise karayolları ekiplerince alışveriş merkezinin çevresindeki tüm araç giriş-çıkış noktaları trafik güvenliğini tehlikeye düşürüyor gerekçesiyle polis gözetiminde bariyerlerle tamamen kapatıldı.

AVM Müdürü Dr. Mustafa Süzen, "2011 yılında AVM'ye karayollarından bir geçiş alabilmek için geçiş izin belgesi alınmış. Ben de o dönemde buradaydım. 'Geçiş iznimiz var' diye bakıyorum. Yapılan incelemelerde, AVM'nin karayolları geçiş noktasının mevcut yerinden 20 metre daha ileride olması gerektiği gerekçesiyle bu alanı kapattılar. Bu alanı kapatırken herhangi bir kurumdan bize 'yeriniz uygun değil' ya da 'uygun hale getirin' şeklinde bir tebligat yapılmadan AVM'nin önü bloklarla kapatıldı. Biz de inşaat mühendislerimizle yaptığımız görüşmelerde, AVM'nin girişinin karayolları geçişine göre kapatılan bölgenin 20 metre ilerisinde olması gerektiğini tespit ettik. İş makineleri, 20 metre ileride yeni girişi açacak. Bize önceden tebligat yapılmış olsaydı, bu işlem 3 günlük bir işti. Böylece yüzlerce çalışanın mağdur olması engellenmiş olurdu" dedi.

Karayolları tarafından yapılan açıklamada ise, "Lovelet AVM'nin karayollarına bağlantısı, izin verilen bağlantı şekline göre farklıydı. Mevcut haliyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için, yasal mevzuata uygun olmayan giriş kapatıldı" denildi - SAMSUN

