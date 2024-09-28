Londra'da işyerinde cinsel ilişki skandalı: Ofis çalışanları, perdeleri açık bırakıp ilişkiye girdi

Londra'nın işlek bir caddesinde ilginç bir olay yaşandı. İki ofis çalışanı, binanın üst katındaki bir pencerede cinsel ilişkiye girerken sokaktan görüntülendi.

Görüntülerde, pencerede çıplak bir sarışın kadının bir erkeğin kucağında oturduğu görülüyor. Çift, ofis malzemeleri ve loş ışıklar arasında açıkça sevişiyordu.

Olay gece saatlerinde gerçekleşti ve tam yeri bilinmiyor. Sokaktan geçenler bu manzarayı gördü. Bazıları gülüşürken, bazıları da çifti cesaretlendirici sözler söyledi.

Olayın ardından şirket, video hakkında çok sayıda şaka amaçlı telefon aldı. Kadının şirket çalışanı olmadığı düşünülüyor.

Bu olay, işyerinde yaşanan romantik ilişkilerin arttığını gösteriyor. Yapılan bir ankete göre, arabayla işe gidenlerin %6'sı ofis otoparkında sevişirken yakalandığını itiraf etti.

Örneğin, 33 yaşındaki Lindsay Taylor, çalıştığı kırtasiye mağazasının otoparkında partneriyle samimi bir an yaşarken patronu tarafından görüldü. Neyse ki patronu durumu anlayışla karşıladı ve olayla ilgili şakalar yaptı.

Ancak uzmanlar, iş yerinde bu tür davranışların riskli olabileceği konusunda uyarıyor. Arabalarda cinsel ilişkiyi yasaklayan özel bir yasa olmasa da, bu durum yine de sorun yaratabilir.