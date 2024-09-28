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Londra'da işyerinde cinsel ilişki skandalı: Ofis çalışanları, perdeleri açık bırakıp ilişkiye girdi

Londra'da işyerinde cinsel ilişki skandalı: Ofis çalışanları, perdeleri açık bırakıp ilişkiye girdi
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Londra'da bir ofis binasının üst katında iki çalışanın cinsel ilişkiye girdiği anlar, sokaktan görüntülendi. Çıplak bir kadının erkeğin kucağında oturduğu görüntüler, sokaktan geçenlerin dikkatini çekti. Olayın ardından şirket, video hakkında çok sayıda şaka amaçlı telefon aldı. Bu durum, işyerinde yaşanan romantik ilişkilerin arttığına işaret ediyor. Ancak uzmanlar, iş yerinde bu tür davranışların riskli olabileceği konusunda uyarıyor.

Londra'nın işlek bir caddesinde ilginç bir olay yaşandı. İki ofis çalışanı, binanın üst katındaki bir pencerede cinsel ilişkiye girerken sokaktan görüntülendi.

Görüntülerde, pencerede çıplak bir sarışın kadının bir erkeğin kucağında oturduğu görülüyor. Çift, ofis malzemeleri ve loş ışıklar arasında açıkça sevişiyordu.

Olay gece saatlerinde gerçekleşti ve tam yeri bilinmiyor. Sokaktan geçenler bu manzarayı gördü. Bazıları gülüşürken, bazıları da çifti cesaretlendirici sözler söyledi.

Olayın ardından şirket, video hakkında çok sayıda şaka amaçlı telefon aldı. Kadının şirket çalışanı olmadığı düşünülüyor.

Bu olay, işyerinde yaşanan romantik ilişkilerin arttığını gösteriyor. Yapılan bir ankete göre, arabayla işe gidenlerin %6'sı ofis otoparkında sevişirken yakalandığını itiraf etti.

Örneğin, 33 yaşındaki Lindsay Taylor, çalıştığı kırtasiye mağazasının otoparkında partneriyle samimi bir an yaşarken patronu tarafından görüldü. Neyse ki patronu durumu anlayışla karşıladı ve olayla ilgili şakalar yaptı.

Ancak uzmanlar, iş yerinde bu tür davranışların riskli olabileceği konusunda uyarıyor. Arabalarda cinsel ilişkiyi yasaklayan özel bir yasa olmasa da, bu durum yine de sorun yaratabilir.

Londra'da işyerinde cinsel ilişki skandalı: Ofis çalışanları, perdeleri açık bırakıp ilişkiye girdi

Londra'da işyerinde cinsel ilişki skandalı: Ofis çalışanları, perdeleri açık bırakıp ilişkiye girdi

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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Yorumlar (4)

Oguz Ozgul:

Şaşıracak ne var burası İngiltere'de demokrasinin göbeği

15
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Oguz Ozgul:

Bizim ülkede sokak haritası olmaya başladı

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0
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Mengele:

Bizde Müftü parkta arabanin icinde yapiyor ingilizler biraz terbilyeli binada yapmislar alelacele perdeyi unuttular yani normal

3
3
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İsmail Turgutalp:

Burada parklarda yapılıyor.

5
0
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