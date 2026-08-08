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Fatsa'da lokma tatlısı boğazına kaçtı, Heimlich ile kurtuldu

Fatsa'da lokma tatlısı boğazına kaçtı, Heimlich ile kurtuldu
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde boğazına lokma tatlısı kaçan şahıs, iş arkadaşının yaptığı Heimlich manevrası sayesinde nefes aldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde boğazına lokma tatlısı kaçan şahıs, iş arkadaşının yaptığı Heimlich manevrası sayesinde nefes aldı.

Olay, Güvercinlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir şirkette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle yemeğinin ardından lokma tatlısı yiyen Ersin Diş, bir anda nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Boğazına kaçan tatlı nedeniyle konuşamayan Diş, yardım istemek için iş arkadaşı Sinan Şahin'e işaret etti. Durumu fark eden Şahin, vakit kaybetmeden Diş'e Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahalenin ardından boğazına kaçan lokma tatlısı çıkarılan Diş, rahat bir nefes aldı.

Yaşanan panik dolu anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Diş'in nefes almakta zorlandığı ve iş arkadaşının hızlı müdahalesinin ardından kısa sürede rahatladığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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