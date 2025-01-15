Üye Girişi
Haberler
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Hükümet ateşkes anlaşmasını yarın onaylayacak

Ateşkese adım adım! İsrailli bakan tarih verdi
ABD'yi sarsan yangınlarının ilerleyişi gün gün görüntülendi

NASA görüntülerine yansıdı! İşte yangınların gün gün ilerleyişi
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti
TikTok'tan canlı yayın açan eski sevgilisini katletmişti! Cezası belli oldu

TikTok'tan yayın açan eski sevgilisini katletmişti! Cezası belli oldu

Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'deki bir meslek lisesinde psikolojik rahatsızlığı olan bir erkek öğrenci, kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaraladı. Olayın ardından kanlar içinde kalan öğretmen şikayetçi oldu. Olay sonrası okuldan kaçan öğrenci, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen öğrenci tutuklandı.

Büyükçekmece'de bir meslek lisesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi, kadın müdür yardımcısını boğazından bıçaklayarak yaraladı. Çocuk olaydan sonra gözaltına alınırken kanlar içerisinde kalan öğretmen şikayetçi oldu.

KANLAR İÇİNDE KALAN KADIN ÖĞRENCİNİN İKİNCİ DARBESİNİ ENGELLEDİ

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir meslek lisesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki B.Y.E isimli erkek öğrenci, müdür yardımcısının odasına gelerek bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle kadın müdür yardımcısının boğazını bıçakla yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadın bir yandan bağırıp yardım isterken, diğer yandan çocuğun elindeki bıçağı tutarak ikinci darbeyi engelledi. Olay sonrası çocuk okuldan kaçarak uzaklaştı. Boğazından ve elinden yaralanan müdür yardımcısı çevredekilerin yardımıyla özel araçla hastaneye götürüldü. Boğazına ve eline aldığı darbelerden dolayı toplam 5 dikiş atıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipler çocuğu saklandığı yerde gözaltına aldı.

OKULA ASKERİ KAMUFLAJ PANTOLON İLE GELDİ

Olay sonrası okuldan kaçan B.Y.E'nin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. B.Y.E'nin görüntülerde askeri kamuflaj tipi bir pantolon giydiği görüldü. Daha önce özel bir hastanede psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen çocuğun emniyetteki işlemleri devam ederken kadın müdür yardımcısının hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette sorgusu tamamlanan B.Y.E, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardındın zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DEVAMSIZLIKLARININ SİLİNMESİNİ İSTEMİŞ"

Polisin yaptığı araştırmada B.Y.E.'nin müdür yardımcısı Ş.Ç.'den ile devamsızlıklarının silinmesini istediği ve müdür yardımcısının bunu yapmaması üzerine olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
img

UEFA'dan Beşiktaş için yeni karar
img

Ateşkese adım adım! İsrailli bakan tarih verdi
img

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
500

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıAli:

Teyyibin Eserleri bunlar. AL SANA ZORUNLU EĞİTİM

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme93
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan Öztürk:

E dinsizin hakkından imansız gelir.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme96
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahmutabla:

Üzmeyin öğrencimizi, neden boğazınızı bıçağa sürmediniz de çocuğu yordunuz. Lütfen yormayın çocuklarımızı

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabır Taşı:

yakalayip sonrasinda birakmazlarsa bende bisey bilmiyorum..

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Eğitim Evde başlar Evdeki Eğitim Tiktok ve rezalet konsal oyunlar olunca , üstünede rezalet dizileri yayınlarsanız sonuç bu olur. Yorum yapanlarda bile psikolojik bozukluk haller mevcut.

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

20 kusur yildir Singapurda yasiyorum... Zannetmeyin ki bu tur olaylar sadece Turkiyede tayyip akp falan yuzunden oluyor. akp li degilim, chpli degilim mhpli hic degilim...Kardeslerim gecen sene burda psikolojik sorunlari olan bir ortaokul ogrencisi, elinde keserle okul tuvaletinde beklemis, tuvalete ilk gelen cocugu vura vura oldurmus. Kardeslerim, BIRINCISI, cocuklar dunyada artik hep siddet oyunlari oynuyor... kimi oyunlar baska birini oldurmeye tesvik ediyor, kimi oyunlar intihar ettiriyor.daha yeni bu sitede polonyali biri yazi tura atip bir genc kizi oldurup, tura gelseydi hayatta olacakti bende oldurmenin nasil bise oldugunu tattim dedi... IKINCISI, bu psikolojik sorunlularin okulda ne isi var diye soracaz. Devletler artik bas edemiyor psikolojik sorunlu insanlarla... onlarda normal insanlarmis gibi toplumun icinde, hangi birini hastaneye kapatacan, herkesde biseler var hale geldi dunya...okulda, is yerinde, otobuste bu insanlar normal insanlarla beraber ve alinlarinda sorunlu insan diye yazmiyor...

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Delidir ne yapsa yeridir ceza almaz

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan Star:

olayı akpartiye yıkan moronlar bıçaklayan kürt olabilirmi sizce,bildigin kürt sorunu budur iste

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMikail şahin:

Hayret salmamışlar yavşağı

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

Baba ve anneyi içeri atmaları lazım egitim evde başlar ilk pc gibi cocuk büyütüyorsunuz . saygılı duzgun cocuk büyütün hayvan büyütmeyin.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deplasman yasağı getirmişlerdi: UEFA'dan Beşiktaş için yeni karar

UEFA'dan Beşiktaş için yeni karar
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.