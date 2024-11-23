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Lise Öğrencisi Bıçaklı Kavgada Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Tutuklandı

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Ordu'da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Arda Yılmaz hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi adliyeye sevk edilirken, Azad Ateş Gün tutuklandı.

Lise öğrencisinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada 1 tutuklama

ORDU - Ordu'da, lise öğrencileri arasında çıkan ve 16 yaşındaki Arda Yılmaz'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada 3 kişi adliyeye sevk edildi, 1 kişi tutuklandı.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, özel bir kolejde 10'ncu sınıf öğrencisi olan Arda Yılmaz'ı bıçaklayarak ölmesine neden olan Azad Ateş Gün yakalanmıştı. Konuyla ilgili K.Y. ve A.A. isimli şahıslar da gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Azad Ateş Gün tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartı ile K.Y. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan Arda Azad Yılmaz'ın annesi, mahkeme çıkışında 'Biz her beraber buradayız' diye oğluna seslendi.

Öte yandan, Azad Ateş Gün'ün olay günü motosiklet ile şov yapmak istediği, dengesini kaybedip düşme aşamasına gelince öğrencilerin bu duruma güldüğü, Azad Ateş Gün'ün gülen öğrencilerin üzerine yürüdüğü iddia edildi. Hayatını kaybeden lise öğrencisi Arda Yılmaz'ın ise olaya müdahale etmek isterken bıçaklandığı ileri sürüldü.

Hayatını kaybeden Arda Yılmaz, Gürgentepe ilçesi Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmescit Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Olayın geçmişi

Özel bir kolejde 10'ncu sınıf öğrencisi olan Arda Yılmaz ile aralarında husumet bulunan Azad Ateş Gün arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Gün, yanında bulunan bıçak ile Arda Yılmaz'ı göğsünden bıçaklayarak, motosiklet ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Arda Yılmaz'ı ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Arda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından motosiklet ile kaçan Azad Ateş Gün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, olayı gerçekleştiren zanlı ile birlikte A.A. ve K.Y. isimli şüpheliler de gözaltına alınmıştı.

Lise Öğrencisi Bıçaklı Kavgada Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - 3.Sayfa
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