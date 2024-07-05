Likya Yolu'nda yaralanan kişi ve turistler kurtarıldı

Likya Yolu Çoban Koyu mevkiinde yaralanan bir kişi ve yanında bulunan 2 turist Sahil Güvenlik, AKUT ve AFAD ekiplerinin ortak çalışması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Kaş ilçesi Likya Yolu Çoban Koyu mevkiinde meydana gelen olayda M.K.'nin (53) yaralandığı ihbarı üzerine AFAD ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yabancı uyruklu şahsa karadan ulaşımın zor olması nedeniyle Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığından destek istendi. Sahil Güvenlik, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından ortak çalışma sonucunda yaralı M.K. ile yanında bulunan Avustralya uyruklu 2 kişi kurtarıldı. Kaş Devlet Hastanesine sevk edilen M.K.'nın dün yürüyüş esnasında kayalıklardan düşerek yaralandığı, sağ ayağında kırık olduğu ve düştüğü yerden kimseye ulaşamadığı için yardım talebinde bulunamadığı öğrenildi. - ANTALYA