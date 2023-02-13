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Diyarbakır Lice'de depremler sonrası obruklar oluştu

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kaydedilen 3 ile 4 şiddeti arasındaki bağımsız depremler, derelerde obrukların oluşmasına neden oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre son bir haftada merkez üssü Diyarbakır'ın Lice ilçesi Birlik ve Şenlik Mahallelerinde 8 deprem kaydedildi.

Diyarbakır Lice'de depremler sonrası obruklar oluştu

YAPILARDA CİDDİ HASARLARA NEDEN OLDU

Şiddeti 3 ila 4 arasında değişen depremler, Duru, Birlik ve Şenlik bölgesinde bazı yapılarda ciddi hasarlara neden oldu.

Diyarbakır Lice'de depremler sonrası obruklar oluştu

DEREDEKİ SUYU İÇERİSİNE ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Deprem nedeniyle Duru'ya bağlı Işıkten mezrasından geçen bir derede ise obruk oluştu. Obruk deredeki suyu içerisine çekmeye devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Diyarbakır Deprem 3. Sayfa Haberler

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