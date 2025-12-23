İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçakla irtibat kesildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın içinde bulunduğu Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan uçakla irtibatın kesildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA