Leman Dergisi Soruşturmasında Firari Yazı İşleri Müdürü Gözaltına Alındı

Leman Dergisi'nde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir'in bugün İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağının belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Hz. Muhammed (Aleyhisselam) ve Hz. Musa'nın (Aleyhisselam) karikatürize edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde firari şüpheli genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün ve sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yakalama çalışmaları sürerken, Özdemir'in saat 14.50 sıralarında yurt dışından yapacağı uçak seferi ile İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheli Özdemir'in ifadesinin alınması sonrasında mevcutlu olarak savcılık makamında hazır edilmesi talimatının verildiği öğrenildi. - İSTANBUL