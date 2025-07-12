Leman Dergisi'nin Yazı İşleri Müdürü Tutuklandı

Leman Dergisi'nin Yazı İşleri Müdürü Tutuklandı
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Leman Dergisi'nde yayımlanan Peygamber Efendimiz ve Hz. Musa'nın karikatürleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı. İlgili soruşturma halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla sürdürülüyor.

Leman Dergisi'nde yer alan Peygamber Efendimiz ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Peygamber Efendimiz ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde firari şüpheli genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün ve sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yakalama çalışmaları sürerken, şüpheli Özdemir'in saat 14.50 sıralarında yurt dışından yapacağı uçak seferi ile İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağı tespit edilmişti.

Tutuklandı

Daha sonra gözaltına alınan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılıktaki ifade işlemleri biten şüpheli Özdemir, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Şüpheli Özdemir daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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