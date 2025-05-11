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Lastiği Patlayan Tır Alev Alarak Küle Döndü

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Bolu'da otoyolda seyrederken lastiği patlayan tır, çıkan yangın sonucu tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir müdahalede bulundu.

Lastiği patlayan tır alev alarak küle döndü

BOLU - Bolu'da otoyolda seyir halindeyken tekerleği patlayan tır alev aldı. Alevlere teslim olan tır küle döndü.

Yangın, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Akçakavak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki 67 LM 101 plakalı tırın sağ ön tekerleği patladı. Patlamanın ardından araçta yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle tır küle döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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