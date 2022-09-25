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Lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçip dehşet saçtı: 1 bebek öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Denizli'de lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritteki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1 bebek hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Denizli'den Antalya istikametine doğru giden Erkan Ramazan Ö. idaresindeki otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak ters şeride girdi. Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Mahmut Ü. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yolun kenarına savrularak durabildi. Kazaya gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçip dehşet saçtı: 1 bebek öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı

İTFAYENİN YARDIMI İLE ÇIKARILDILAR

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri her iki araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, itfaiye ekipleri ise otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmaya çalıştı. Acıpayam itfaiyesinin yoğun çalışması sonucu yaralılar sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü Erkan Ramazan Ö. ile yolcu konumunda bulunan Metehan D., Yeter. D, ile sürücü Mahmut Ü. ve yolcu konumunda bulunan Sinan Ü., Hatice Ü., Baran Ü., Öykü Ü., Dilek .Ü., Ümmü Gülsüm Ü. ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Çarpışma sonrası maddi hasarın meydana geldiği kazada iki otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçip dehşet saçtı: 1 bebek öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Öte yandan, hastaneye kaldırılan 2 buçuk yaşındaki Öykü Ünlü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öykü Ünlü otopsisi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Morguna kaldırıldı. Kazada araç içerisinde bulunan yaralılardan 8'inin sağlık durumun iyi olduğu, 1 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - 3. Sayfa

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