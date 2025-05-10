Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası

Lastiği Patlayan Araç Kaldırıma Çarparak Devrihten Kurtuldu

Lastiği Patlayan Araç Kaldırıma Çarparak Devrihten Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan hafif ticari araç, kaldırıma çarparak devrilmekten son anda kurtuldu. Araçta bulunan 2 kişi şans eseri kazayı hafif yaralanmadan atlattı.

Lastiği patlayan araç kaldırıma çarpıp devrilmekten son anda böyle kurtuldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan ve yoldan kaldırıma çıkan hafif ticari araç devrilmekten son anda kurtuldu. Araçta bulunan 2 kişi şans eseri kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi belirlenemeyen hafif ticari araç, lastiğinin patlaması ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak durabildi. Aracın kontrolden çıkıp kaldırıma çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken büyük şans eseri araçta bulunan 2 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
Canlı anlatım! Dev maçta karşılıklı ataklar! Tempo inanılmaz

Dev maçta karşılıklı gol pozisyonları! Tempo inanılmaz
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
1. Lig'de inanılmaz son! Küme düşen son takım Ankaragücü

Hazin son! Süper Lig'in köklü çınarı 2. Lig'e düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.