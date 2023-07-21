Kocasını 2 kadınla basan öfkeli eş, ortalığı ayağa kaldırdı! Otel lobisinde böyle saldırdı

Las Vegas'ın en lüks otellerinden birinde, bir kadın arkadaşını da yanına alarak, kocasıyla yakaladığı 2 kadına saldırdı. 4 kadının Wynn otelinde meydana gelen kavgası sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ABD'nin Las Vegas eyaletinde bulunan en lüks otellerinden birinde 4 kadın, evli bir adam yüzünden kavga etti. Kadınların kavgası kısa sürede viral oldu.

KOCASINI 2 KADINLA BASTI

İddiaya göre bir kadın, kocasını 29 yaşındaki Amanda Collado ve 24 yaşındaki Danielle Pertusiello ile bastı. Kadın, arkadaşı ile beraber kocasının kız arkadaşlarına saldırınca ortalık savaş alanına döndü. Oteldeki güvenlik görevlileri kavgayı güçlükle yatırdı. Kadınların kavgasını çeken bir kişi videoyu internet üzerinden paylaştı.

İLİŞKİYİ İTİRAF ETTİ

Las Vegas Metropol Polisi tarafından elde edilen rapora göre, Pertusiello ve Collado, oteldeki bir çatı havuzu partisinden ayrıldıktan sonra kumarhaneye doğru yürürken arkadan saldırıya uğradıklarını iddia etti. Pertusiello ifadesinde, evli bir adamla ilişki yaşadığını itiraf etti. Güvenlik gerekçesi ile aldatan koca ve kavgayı çıkaran eşinin isimleri açıklanmazken, polis olay ile ilgili soruşturma açıldığını söyledi.