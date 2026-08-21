Lapseki'de yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Lapseki ilçesi Umurbey beldesi yakınlarında tarım arazisinde başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Havadan uçak ve helikopterler karardan ise çok sayıda arazöz ile müdahale devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı