KYK yurdunda kahreden ölüm! Ardında bıraktığı not intihar şüphesini artırıyor

Balıkesir Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan genç kız, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın ardında bıraktığı "Bugün olmasa bir gün olacaktı, suçlu aramayın" yazılı not, canına kıydığı iddialarını güçlendirdi.

  • Balıkesir Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'nda bir kız öğrenci, yurt binasının 3. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti.
  • Öğrencinin ardında "Bugün olmasa bir gün olacaktı, suçlu aramayın" yazılı bir not bıraktığı belirtildi.

Balıkesir Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'nda bir kız öğrenci, yurt binasının 3. katındaki balkondan aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Genç kızın ardında bıraktığı, "Bugün olmasa bir gün olacaktı, suçlu aramayın" yazılı not, intihar iddialarını güçlendirdi.

YURT BİNASININ 3. KATINDAN DÜŞEREK CAN VERDİ

Edinilen bilgilere göre olay, 29 Ekim Çarşamba gecesi Balıkesir'deki KYK kız yurdunda meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan genç kız, yurt binasının 3. katındaki balkondan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ARDINDA NOT BIRAKTI

İddiaya göre, genç kızın "Bugün olmasa bir gün olacaktı, suçlu aramayın" diye not bıraktığı öğrenildi. Olay hem yurtta kalan öğrencileri hem de şehir sakinlerini derin üzüntüye boğdu.

