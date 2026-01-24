Haberler

Otoyol gişelerindeki kazada ölen çift gözyaşlarıyla uğurlandı

Otoyol gişelerindeki kazada ölen çift gözyaşlarıyla uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu Silivri gişelerinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu hayatını kaybeden Emin ve Fatma Şengün, Bursa'da gözyaşlarıyla uğurlandı. Yaralı olarak kurtulan 16 yaşındaki oğulları Görkem ise acı bir gün geçirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu Silivri gişelerinde yaşanan kazada, otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu hayatını kaybeden Emin Şengün (52) ve Fatma Şengün (44) Bursa'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşanan feci kazada hayatını kaybeden çiftin aracın arka koltuğunda oturan 16 yaşındaki oğulları Görkem Şengün ise yaralı olarak kurtuldu. Kol ve bacağında yaralanma bulunan Görkem'in, bugün anne ve babasının cenazesine katıldı.

Cenazeler Lalaşahin'de toprağa verildi

Emin Şengün ve Fatma Şengün'ün cenazeleri, bugün Mustafakemalpaşa Lalaşahin Yeni Camii'nde, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Lalaşahin Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede yaşanan duygusal anlar yürekleri dağladı. Yaralı olarak kurtulan Görkem Şengün'ün, anne ve babasının musalla taşındaki naaşlarına selam verdikten sonra cami dışında bir süre arabanın içerisinde beklediği görüldü.

Sömestr tatili dönüşü acı haber

Ailenin, sömestr tatili nedeniyle Fatma Şengün'ün annesinin yaşadığı Tekirdağ'a gittiği, dönüş yolunda ise bu feci kazanın yaşandığı öğrenildi.

Yakınları ve akrabaları büyük üzüntü yaşarken, yaşanan elim kaza Mustafakemalpaşa'yı yasa boğdu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir'den Kayseri'de sükseli galibiyet

Üst üste dördüncü galibiyet! Bu takımı durdurabilene aşk olsun
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuruyor
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
RAMS Başakşehir'den Kayseri'de sükseli galibiyet

Üst üste dördüncü galibiyet! Bu takımı durdurabilene aşk olsun
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
Muğla'da mucize kurtuluş, 14 gün sonra sağ bulundu

14 gündür kayıptı, umutla beklenen haber geldi