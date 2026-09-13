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Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan otobüs alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan otobüs alev alev yandı
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu alev alev yanan otobüsteki 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 8 kişi de yaralandı.

Kaza, Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde saat 18.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpma sonrası otobüste yangın çıktı. Otobüs kısa sürede alev topuna dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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