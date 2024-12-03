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Kuzey Irak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu, acı haber ailesine ulaştı

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Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki baba evine Türk bayrakları asıldı.

16 Kasım günü Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ, tedaviye alındığı GATA'da şehit oldu. Şehit düşen Uzman Çavuş Kızıldağ'ın memleketi Adana'nın Kozan ilçesi Taş Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları, taziye için baba evine akın etti. Evli ve 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehidin, çarşamba günü Feke ilçesi Ormancık Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan şehit Kızıldağ için sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 16 Kasım 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Mu. Uzm. Çvş. Eren Kızıldağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Irak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu, acı haber ailesine ulaştı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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